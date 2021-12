معروف انٹرنیشنل کرکٹر نے پی ایس ایل 7 کھیلنے سے معذرت کرلی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے کرکٹر نوین الحق نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ساتویں ایڈیشن کا حصہ بننے سے معذرت کرلی۔ انہیں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے سلور کیٹگری میں منتخب کیاتھا۔

نوین الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر پی ایس ایل نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ایس ایل ایک زبردست ایونٹ ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ اگلے سیزن میں اس کا حصہ ضرور بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پی ایس ایل کا حصہ نہ ہونے پر دکھی ہیں۔

Sad to be missing out from the @thePSLt20 Hopefully will play sometime in the future ???? https://t.co/fFDqeD31W1