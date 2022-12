نیوزی لینڈ کیخلاف بابر اور سرفراز کی زبردست بیٹنگ ، شاہد آفریدی بھی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ پاکستان پر موجود ہے جہاں وہ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیل رہی ہے ، میچ کے پہلے روز کپتان بابر اعظم اور سرفراز احمد نے 196رنز کی پارٹنر شپ قائم کر کے ٹیم کی پوزیشن کو مضبوط کیا جس پر عبوری چیف سلیکٹر شاہد خان آفریدی بھی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے ۔

شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج ٹیم پاکستان کی پرفامنس سے خوشی ہوئی ، ابتدائی وکٹیں گرنے کے باوجود ٹیم نے شاندار کم بیک کیا ، خاص کر بابر نے ایک اور بہترین اننگز کھیلی ۔

Pleased with Pakistan's performance today, great comeback after the early loss of wickets. Special praise for Babar for another outstanding innings. Sarfaraz proved his selection right, excellent performance for him under pressure.