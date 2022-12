زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ دکھ اور خلاءکے درمیان پنڈولم ہے زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ دکھ اور خلاءکے درمیان پنڈولم ہے

تحریر: ظفر سپل

قسط:74

جب وہ فرینکفرٹ آیا تو اس کی عمر 43سال تھی۔ اس نے زندگی کے باقی 29سال یہیں گزار دئیے، کسی قدر خامشی اور قناعت کے ساتھ، ادبی معرکوں سے تقریباً دور۔ اس نے اپنا سرمایہ سمجھداری سے ایک کاروبار میں لگا دیا اور ایک اقامت گاہ میں دو کمرے کرائے پر لیکر کم و بیش یکساںمعمولات کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔۔۔۔ صبح وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا، ناشتے میں تیز کافی پیتا اور کچھ دیر مالکہ مکان سے لڑ جھگڑ لیتا اور پھر دوپہر تک تقریباً 3 گھنٹے لکھتا ،پڑھتا رہتا۔ دوپہر کا کھانا ایک ہوٹل میںکھاتا۔ گھر واپس آکر پھر ایک کپ کافی لیتا اور مطالعے میں مشغول ہو جاتا۔ شام کو ٹھیک ساڑھے چار بجے اپنے کتے ” آتما“(Atma) کے ساتھ سیر کےلئے نکلتا۔ یہ چھوٹا سا کتا تھا، جسے بچے ”چھوٹا شوپن ہار“ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ سیدھے منہ چلتا رہتا اور دائیں بائیں دیکھنے سے گریز کرتا۔ کبھی کبھار پاس سے گزرنے والے لوگوں پر بڑبڑاتا ”احمقو! تمہیں کبھی صحیح طریقے سے چلنا بھی آئے گا“۔ واک کے بعد دوبارہ کھانے کے لیے ہوٹل کا چکر لگاتا۔ پھر شراب کا مختصر دور چلتا۔ اس کے بعد کسی تھیٹر یا موسیقی کی محفل کا رُخ کرتا۔

وہ کنجوس تو تھا، مگر زندگی کی آسائشوں سے پیار کرتا رہا۔ مطالعہ گاہ میں بیٹھ کر ایک حقہ نما چیز سے شغل کرتا، جس کا پائپ پانچ فٹ لمبا تھا۔ اس کا خیال تھا، اس طرح دھواںٹھنڈا ہو کر گلے تک پہنچتا ہے۔ مطالعے کے دوران وہ اپنی میز پر رکھے کانٹ اور مہاتما بدھ کے بالائی جسم کے حصوں والے مجسموںکو تکتا رہتا۔ رات کو سونے سے قبل ہندو صوفیوں کا مطالعہ کرتا، جو اس کے فلسفیانہ نظام کے دیوتا تھے۔ یہی وہ لوگ تھے، جو زندگی کی لا حاصلیت پر یقین کرتے تھے، ترکِ دنیا کو شرف انسانیت سمجھتے تھے اور ان کے ایمان کے مطابق موت انسان کو دوبارہ عدمیت کے جہان میں لے جاتی ہے۔ انہی لوگوں نے اسے پڑھایا اور سمجھایا کہ جدید فلسفیوں کی ”امید پرستی“محض جھوٹ ہے اور انسان بنیادی طور پر ”دکھی مخلوق“ ہے۔ اس لیے کہ وہ ساری عمر خواہشوںکے پیچھے اس طرح بھاگتا رہتا ہے کہ ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے۔

آرتھر شوپنہار کہتا ہے ”انسان بنیادی طور پر دکھ کی مخلوق ہے، وہ زندگی بھر ایک کے بعد دوسری شے کو حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے، مگر جوں ہی کوئی خواہش پوری ہوجاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ”ہوتا یہ ہے کہ کوئی خواہش پوری ہونے سے خوفناک بوریت پیدا ہوتی ہے، ایک خلا ءسا جنم لیتا ہے، یوں جیون ناقابل برداشت بوجھ بن جاتا ہے، انسان اس سے تنگ آکر ایک اور جدوجہد شروع کردیتا ہے، زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ دکھ اور خلاءکے درمیان پنڈولم ہے، اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ زندگی خواہش سے بوریت تک جدو جہد ہے“۔

فرینکفرٹ میں قیام کے دوران 1836ءمیں اس کی کتاب”فطرت میں ارادہ“(On The Will In Nature)شائع ہوئی۔ 1843ءمیں اس کی کتاب ”عالم ،ارادہ اور تصور“ کا اضافہ شدہ ایڈیشن شائع ہوا۔ مگر اس دفعہ بھی اسے پذیرائی نہیںملی۔ 1851ءمیں اس کی کتاب ”ذیلی نتائج اور باقیات“(Parerga and Paralipomena)شائع ہوائی۔ یہ کتاب بعد میں ”مقالات“ (Essays) کے نام سے انگریزی میں ترجمہ ہوئی۔ یہ ایک دلچسپ کتاب تھی، جس میںشوپن ہار نے جگہ جگہ نکتہ طرازی، بذلہ سنجی اور بصیرت کے نمونے پیش کئے ہیں اور یہی اس کی وہ پہلی کتاب ہے ، جسے قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔(جاری ہے )

نوٹ :یہ کتاب ” بک ہوم “ نے شائع کی ہے ، جملہ حقوق محفوظ ہیں (ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں )۔