ریحام خان کی تیسری شادی میں بیٹے نے عاطف اسلم کا گانا گا کر محفل لوٹ لی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف صحافی ریحام خان کی تیسری شادی پر بیٹے نے عاطف اسلم کا گانا گا کر محفل لوٹ لی۔

ریحام خان کے نکاح کی تقریب امریکا میں ہوئی، ریحام خان کی جانب سےسوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو تیسری شادی کی اطلاع دی گئی۔ریحام خان کی اپنی تیسری شادی پر رقص کرنےکی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ خوشی سے نہال نظر آرہی ہیں۔ریحام خان کی بیٹی عنایا خان نے بھی رقص کرکے خوشی منائی جب کہ بیٹے ساحر خان نے گٹار بجا کر عاطف اسلم کا گانا گایا۔

Reham Khan’s musician son Sahir Khan singing at the wedding of his mother @RehamKhan1 to actor and satirist @MirzaBilal__ in Seattle pic.twitter.com/OVZ5zPyuzk