پاکستان اور بھارت کے بیچ کون سی ’سیما‘ ہے؟ طالبعلم کا جواب وائرل

دھول پور (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت اور پاکستان کی سرحد سے متعلق امتحان کے ایک سوال پر طالبعلم کا جواب خوب وائرل ہو رہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق راجستھان کے دھول پور ضلع کے ایک سکول میں پولیٹیکل سائنس کے امتحان میں بھارت اور پاکستان کی سرحد اور اس کی لمبائی کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ سوال تھا کہ ’بھارت اور پاکستان کے بیچ کون سی سیما (سرحد) ہے، اس کی لمبائی بتائیں۔

ایک طالبعلم نے جواب لکھا کہ ’بھارت اور پاکستان کے درمیان ’سیما حیدر‘ ہے، اس کی اونچائی 5 فٹ 6 انچ ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ اس کو لے کر لڑائی ہے۔‘



تصویر وائرل ہونے کے بعد انٹرنیٹ صارفین اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پرشانت بھاردواج نے کمنٹ میں لکھا ’درست، واٹس ایپ یونیورسٹی زندہ باد۔‘

ایک اور اکاؤنٹ سے کی جانے والی ٹویٹ میں کچھ یوں ردعمل سامنے آیا ’اس سٹوڈنٹ کو ایسے جواب پر اضافی نمبر ملنے چاہئیں۔‘



