”میرا پیا گھر آیا ۔۔۔“ اسلام آباد یونائیٹڈ کا وہ غیر ملکی کھلاڑی دبئی پہنچ گیا جس کا انہیں سب سے زیادہ انتظار تھا، جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”اسلام آباد یونائیٹڈ اب دھوم مچائے گی“

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے سیزن میں ابھی تک کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کی خاطرخواہ کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہی ہیں۔ دفاعی چیمپئن پشاور زلمی اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور بالخصوص لاہور قلندرز کی تو حالت پتلی ہے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ نے رواں سیزن میں ابھی تک ایک ہی میچ جیتا ہے لیکن اب ان کی ٹیم میں شامل ایک ایسے غیر ملکی کھلاڑی نے دبئی کیلئے رخت سفر باندھ لیا ہے جس کا انہیں سب سے زیادہ انتظار تھا اور اس کا نام سامنے آتے ہی پاکستانی شائقین کرکٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ”اب اسلام آباد یونائیٹڈ دھوم مچائے گی“

یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ جنوبی افریقہ کے مایہ ناز آل راﺅنڈر جے پی ڈومنی ہیں جو اپنی دھواں دار بلے بازی سے مخالف ٹیم کے چھکے چھڑانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل سے ان کی آمد کی اطلاع بھی بڑے دلچسپ انداز میں دی گئی۔

جے پی ڈومنی نے دبئی روانگی سے قبل اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر جاری پیغام میں لکھا ”چلو نئی مہم شروع کریں۔ اگلا پڑاﺅ دبئی، پی ایس ایل 2018ءکیلئے اپنی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کو جوائن کرنے کیلئے بے تاب ہوں۔ اگلے چند ہفتے بہت ہی زبردست ہوں گے۔“

Let the new venture begin. Next stop Dubai ???? looking forward to meeting up with my team @IsbUnited for this #PSL2018 league. Exciting few weeks ahead. #UnitedWeWin pic.twitter.com/HMDg0r19o9