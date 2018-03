لاہور اورنج ٹرین کی کامیاب ٹرائل رن

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)لاہور میں اورنج لائن میٹرو لائن منصوبے کی ٹرائل رن آج کامیابی سے مکمل کر لی ۔

Successful trail run of orange line metro train today in Lahore... Allah be praised! pic.twitter.com/nOGAdkRbAU