لاہور قلندرز کے شاہین شاہ اور عمر اکمل کا شاندار کیچ

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)لاہورقلندر ز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلے جارہے میچ میں کراچی کنگز کے ابتدائی لاٹھی چارج کے بعد لاہور قلندر نے میچ پر اپنی گرفت کر تے ہوئے 16اوورز میں 100رنز بنانے والی کنگز کی ٹیم کی 5وکٹیں اڑا دی ہیں۔کراچی کنگز کی پانچویں وکٹ90رنز کے مجموعے پرمحمد رضوان کی گری جب ایک ناقابل یقین کیچ ممکن ہو گیا۔

کولن انگرام ،روی بوپار ہ کے ساتھ مل کر قلندرز کے باﺅلرز کو تگنی کا ناچ نچا رہے تھے تب لاہور قلندر ز کے تین کھلاڑیوں نے مل کر ان کو پویلین کی راہ دکھائی،انگرام اپنی روایتی انداز میں یاسر شاہ کوایک لمبی ہٹ کرنے کے چکر میں تھے لیکن ان کی یہ کوشش شاہین شاہ اور عمر اکمل نے باﺅنڈری پر مشترکہ کوشش سے ناکام بنادیا،شاہین شاہ نے ایک ایتھلیٹ کی طرح ہو ا میں معلق بال کو نہ صرف روکا بلکہ اپنے پاس کھڑے عمر اکمل کی طرف اچھال دیاجسے انہوں نے دبوچ لیا ۔

اس کیچ نے پی ایس ایل تھری میں شاہد آفریدی کی سپر کیچ کی روشنی کوبھی ماند کردیا جو اس سے پہلے تک اس ٹورنا منٹ کا سب سے بہترین کیچ تصور کیا جارہا تھا۔

شاہین شاہ اور عمراکمل کا سپر کیچ

Tag team work at its finest! Umar Akmal and Shaheen Shah Afridi WHAT A CATCH!



OUT! 12.5 Yasir Shah to Colin Ingram