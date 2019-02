ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک! ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک!

گزشتہ اتوار سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے۔ ان کی آمد اور سببِ آمد پر بہت کچھ لکھا اور بولا جا چکا ہے۔ میں اس کی جگالی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ سعودی شہزادے بھی نہ صرف رواں دواں انگریزی بول سکتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سیاسیات پر بھی ان کی نگاہ بہت گہری ہے۔

ان کا مغرب کو چھوڑ کر مشرق کا رخ کرنا کوئی اچانک اور لا ابالی فیصلہ نہیں بلکہ ان کی سوچ پر اسی روز سے ایک سٹریٹیجک فضا مسلط ہو گئی تھی جو ان کے آباواجداد کی فکر سے بالکل مختلف بلکہ بر عکس تھی۔ محمد بن سلمان اتنے جواں سال بھی نہیں۔ ان کے ایک ہم زبان عرب نے تو اسی سرزمین عرب کی آب و ہوا میں پرورش پا کر صرف 17 برس کی عمر میں برصغیر کا رخ کیا اور 711ء میں راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کا دروازہ مسلمانوں کے لئے کھول دیا تھا۔

لیکن اس کے 300 سال بعد تک جب کسی اور عرب لشکر نے ہندوستان کا رخ نہ کیا تو اس میں محمد بن قاسم کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ تاہم عربوں کو اس بات کی داد دینی چاہئے کہ وہ اگرچہ سندھ میں دوبارہ آکر ملتان سے آگے جانے کی راہ ہموار نہ کر سکے لیکن سندھ سے باہر نکل کر کسی ہندو راجہ یا مہاراجہ کو بھی ایران و عرب کا رخ نہ کرنے دیا۔

تاریخ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ 1024-25ء میں محمود غزنوی نے سومنات پر جب حملہ کیا تو اس کی اس مہم میں شکست و فتح کے درمیان ایک بہت باریک اور نازک فرق رہ گیا تھا۔ سارے ہندوستان کے سارے ہندو سورما اور مہاراجے جو سومنات کے مندر کو بچانے آگئے تھے!۔۔۔ لیکن محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی کے حملے تک جو تین صدیاں حائل ہیں میرا اشارہ ان کی طرف ہے کہ وہ سورمے سومنات کے مندر کو بچانے کے لئے تو ہندوستان کے طول و عرض سے نکل کر ساحل بحیرۂ عرب (دوارکا) تک آگئے تھے لیکن کیا وہ درمیان کے ان طویل 300 برسوں میں (711ء تا 1025ء) سندھ پر قابض عربوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے تھے؟ نہ صرف یہ بلکہ بلوچستان سے آگے نکل کر آج کے ایرانی سیستان اور اس سے بھی آگے فارس دروم و شام کی طرف نہیں جا سکتے تھے؟ ان کو اگر ان مہموں میں فتح نہ بھی ہوتی تو شکست تو ہوتی۔تاریخ میں ہندو افواج کا نام تو آ جاتا کہ انہوں نے اپنے ملک سے باہر نکل کر بھی کبھی کسی دوسرے ملک یا دوسری قوم پر لشکر کشی کی ہے۔ لیکن ہندو سورمے تو یہ بھی نہ کر سکے اور پھر اس کے بعد 1947ء تک وہ یا تو مسلمانوں کے غلام بنے رہے یا برطانیہ والوں کے۔

اب وہ پلواما پر حملے کو بلا وجہ بہانہ بنا کر وار ہسٹریا پیدا کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی ہوش کے ناخن لیں گے۔ شائد 1971ء کی فتح ان کو مشرقی پاکستان سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔

محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے ایک ہزار سال پہلے 323 ق م میں ایک رومی شاہزادے نے بھی ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ لیکن بہت کم قارئین کو معلوم ہے کہ جب وہ انڈیا سے واپس یونان جا رہا تھا اور راستے میں ایران میں اچانک ایک بیماری کے حملے میں انتقال کر گیا تھا تو سکندر اعظم کی عمر صرف 32 برس تھی!۔۔۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی عمر اگر 33 برس ہے تو یہ عمر کوئی ایسی بالی عمریا بھی نہیں جس کا ذکر اکثر میڈیا پر کیا جاتا ہے کہ وہ عین عنفوانِ شباب میں سٹرٹیجک فکر کے حوالے سے ایک بڑی کامیاب مہم سر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 30 سے لے کر 40 سال تک کی عمر کا عشرہ ہر انسان کی زندگی میں ایک اہم ترین بلکہ تاریخ ساز عشرہ ہوتا ہے۔شہزادہ محمد کی بصیرت کی داد دینی چاہئے کہ انہوں نے اس وقت مشرق (پاکستان، انڈیا، چین) کا رخ کیا جب اس کی ضرورت ناگزیر تھی!

گزشتہ برس اکتوبر میں ایک سعودی صحافی کے استنبول میں قتل کے بعد امریکہ اور اس کے حواریوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ خشوگی، امریکی نہیں تھا ویسے بھی کسی کا امریکہ میں جا کر پناہ لے لینا یا بس جانا امریکی شہریت لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ یا نائب صدر بن جاتا ہے۔

اس کا قتل تو ایک بہانہ تھا۔ وہ امریکی استعمار کا ایک مہرہ تھا جس کو ولی عہد محمد نے بروقت شناخت کیا اور ٹھکانے لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے محمد نے سعودی عرب کی ڈی فیکٹو حکومت سنبھالی تھی تو جن اقدامات سے شروعات کی تھیں، وہ اہل مغرب کی نگاہوں میں بری طرح کھٹک رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو جاپان اور روس کے دورے کا مشورہ دیا تو کیا برا کیا؟۔۔۔ سعودی خواتین کو آزادی دی اور ان کو سڑکوں پر (کاروں میں) نکالا تو کیا برا کیا اور اب اگر ریمابنت بندر کو امریکہ میں پہلی خاتون سفیر مقرر کیا ہے تو کیا برا کیا ہے؟ انہوں نے سعودی عرب میں سنیما گھر کھولنے کی اجازت دی، جدہ کے ساحلوں (Beaches) کو کھولا اور دہران میں ’’سعودی آرام کو‘‘ کے ہیڈ کوارٹر کو غیر ملکی اثرات سے پاک کرنے کی طرف بھی کئی اقدامات اٹھائے تو اس میں کیا برائی تھی؟۔۔۔ کیا حضرتِ اقبال نے ایک صدی پہلے عربوں کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ اگر مغربی اقوام کے فتنوں سے امان چاہتے ہو تو ان کو اپنے تیل کے کنوؤں سے نکالو۔؟

ذرا شاعر مشرق کی آخری فارسی تصنیف (ارمغانِ حجاز سے پہلے) ’’پس چہ باند کرو اے اقوامِ مشرق‘‘کھول کر دیکھیں۔ اس میں ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ہے: ’’حرفے چند با امت عربیہ‘‘ یعنی عربوں سے چند باتیں۔۔۔ اس میں 39 اشتعار ہیں جن میں دو شعر یہ بھی ہیں۔

اے ز افسونِ فرنگی بے خبر

فتنہ ہا در آستینِ اوِ نِگر

ازفریب او اگر خواہی اماں

اشترانش را زِ حوضِ خود براں

اے قومِ عرب! تو افرنگی جادو سے بے خبر ہے۔ (ذرا آنکھیں کھول) اور اس کی آستینوں میں چھپے فتنوں کو دیکھ۔۔۔۔۔۔ اگر انگریز کے فریب سے امان چاہتے ہو تو ان کے اونٹوں کو اپنے حوضوں سے باہر ہانک دو!

اندازہ کیجئے اقبالؒ کی ژرف نگاہی اور بصیرت کاملہ کا کہ انہوں نے اہل مغرب کو جادوگر کہا اور پھر یہ تشریح بھی کی کہ یہ لوگ ایسے ساحر ہیں کہ ان کی آستینوں میں سانپ پل رہے ہیں۔۔۔۔ اگر ان کے مکرو فریب سے امان چاہتے ہو تو ان کے اونٹوں کو اپنے حوضوں سے ہانک کر باہر نکال دو۔۔۔ کون نہیں جانتا کہ اقبالؒ کا اشارہ ’’اونٹ‘‘ سے کس طرف تھا اور ’’حوض‘‘ سے ان کی مراد کیا تھی!

افرنگی اونٹ عربوں کے حوضوں سے پانی پی پی کر ان کے حوض خالی کر رہے تھے اور عرب اس سے بے خبر تھے۔۔۔ حوض سے مراد پانی کے حوض نہیں بلکہ تیل کے کنویں تھے اور اونٹوں کا اشارہ اہل مغرب کے اونٹوں کی طرف تھا!

عشروں تک سعودی اپنا کالا سونا، اہل مغرب کو دیتے رہے اور اس کے بدلے جنگ کا سازو سامان اور اسلحہ و بارود خریدتے رہے۔ لیکن آج تک کسی مغربی ملک نے سعودیہ میں کوئی اسلحہ ساز کارخانہ قائم نہ کیا اور نہ ہی سعودی نوجوانوں کو ڈیفنس ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی مدد دی جس سے یہ اسلحہ اور گولہ بارود بنتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عرب جہاں آج سے پون/ نصف صدی پہلے تھا وہیں کھڑا رہا اور مغرب اپنے کارخانوں میں وار ٹیکنالوجی اور دوسری تکنیکی ایجادوں کی بھرمار اور فائن ٹیوننگ کرتا رہا۔ اب ولی عہد محمد نے آکر اپنے سٹرٹیجک نقصان کا ادراک اور مغرب کے سٹیرٹیجک فائدے کا شعور پایا ہے۔

مشرق کا رخ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پاکستان، انڈیا اور چین کو سعودی تیل کی ضرورت ہے جبکہ سعودیوں کو تیل کے خریداروں اور ٹیکنالوجی فروخت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030ء کے نام سے جو مستقبل کا پلان بنایا ہوا ہے اس کا لب لباب اپنی اقتصادیات کو متنوع (Diverse) بنانا ہے۔ اس کو امید ہے کہ مستقبل میں یہ تینوں مشرقی ممالک سعودی عرب کی ٹیکنالوجی کی ضرورتیں پوری کرنے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔

ان تینوں ملکوں کے دورے میں شہزادہ محمد نے 20 ارب ڈالر پاکستان میں 10 ارب ڈالر چین میں اور کم و بیش اتنے ہی ڈالر کی سرمایہ کاری انڈیا میں کرنے کے معاہدوں یا Mou's پر دستخط کئے ہیں۔ ولی عہد محمد کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ مذہبی جذبات کی رو میں بہہ جانے والے نوجوان نہیں ہیں۔ میں اگلے روز ایک انگریزی اخبار میں کسی جگہ یہ تبصرہ دیکھ رہا تھا:

Facilitating chinese- saudi ties is a shared outlook that puls priority on ecomomics while each ignores the other's domestic governance and human rights practices. china has remained quiet about the killing of Mr. khashoggi, while saudi Arabia has not criticized china's mass internment of members of its muslim minority. That could increase the possibilities for saudi tech companies.

چین اور سعودی عرب کے باہمی روابط کی ترجیحات، اقتصادیات پر انحصار کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی داخلی طرزِ حکمرانی اور انسانی حقوق کی پاسداری وغیرہ سے صرفِ نظر کرتی ہیں۔ چین مسٹر خشوگی کے قتل کے مسئلے پر خاموش رہا جبکہ سعودی عرب نے چین کی مسلم اقلیتوں (سنکیا نگ میں) کے اراکین کی قید و بند سے چشم پوشی اختیار کئے رکھی۔ یہ نقطہ نظر ٹیکنالوجی کے حصول میں کوشاں سعودی کمپنیوں کی کامیابی کے امکانات میں اضافہ کر سکتا ہے۔

خشوگی کے قتل پر جتنا شو ر امریکہ نے مچایا اس سے زیادہ مغربی ممالک نے اپنے ’’پیر و مرشد‘‘ کی پیروی کی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب امریکی صدر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگرہم چاہیں تو 12 گھنٹوں کے اندر اندر سعودی حکومت کو گرا سکتے ہیں۔۔۔ٹرمپ کا یہ بیان، سعودی اونٹ کی کمر پر آخری تنکا تھا۔ دوسری طرف پاکستان نے اس سنہری موقعہ کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیا اور ببانگ دہل اعلان کیا کہ پاکستان مکہ اور مدینہ کی ہر صورت میں حفاظت کرے گا اور سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔

پاکستان کا یہ بیان بھی خصوصاً اسی تناظر میں بہت حوصلہ افزا تھا کہ یاس و نا امیدی کی اس گھڑی میں کسی اور مسلم ملک نے سعودیوں کی پشت پر دستِ شفقت نہ رکھا۔ گزشتہ ہفتے ولی عہد شہزادہ محمد کی آمد پر پاکستانی عوام، فوج اور حکومت نے ان کا جو استقبال کیا وہ فقید المثال تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان تین مشرقی ممالک (پاکستان، انڈیا اور چین) کے دورے میں جو باہمی پذیرائی پاک سعودی رفاقت کو ملی وہ انڈیا سعودی یا چین سعودی روابط میں دیکھنے کو نہیں ملی۔

قارئین کو ایک اور پہلو کی طرف بھی غور کرنا ہوگا کہ شاعری میں تو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے چلے جاتے ہیں لیکن بین الاقوامی روابط میں ایسا نہیں ہوتا۔ روس اور انڈیا کے روابط کی تاریخ عشروں پر محیط ہے لیکن جب انڈیا نے اپنی بندرگاہیں اور ہوائی مستقر امریکی بحریہ اور فضائیہ پر کھول دیئے تو پھر بھی روس اور انڈیا کے تعلقات میں مکمل مقاطع دیکھنے میں نہیں آیا۔

سعودی عرب عشروں سے امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک سے اسلحہ کے انبار خریدتا رہا ہے۔ یہ اسلحہ اور اس کا گولہ بارود خواہ سعودیوں کی ضرورت تھی یا نہیں لیکن اہل مغرب نے ’’بدو بدی‘‘ یہ سامان جنگ سعودیوں کی جھولی میں ڈالا اور تیل کے لیجروں کا حساب کتاب برابر کیا۔ سوال اب یہ ہے کہ اس اسلحہ میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کے فاضل پرزے صرف امریکہ اور مغربی ممالک ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور مشرق ملک ایسا نہیں کر سکتا۔

میری مراد پاکستان، انڈیا اور چین سے ہے۔۔۔ چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ شہزادہ محمد بن سلمان اتنے Reckless ہوں گے کہ وہ اس پہلو کو فراموش کر کے مغرب سے قطع تعلقات میں اس حد تک جائیں گے کہ ان کا اربوں ڈالر کا سلاح جنگ بے کار چلا جائے گا اگر سعودیوں نے افرنگی اونٹوں کو اپنے حوضوں سے ہانک کر باہر نکالنا بھی ہے تو وہ فی الفور ایسا نہیں کریں گے۔۔۔ دوسری طرف امریکہ کو بھی ایران کے مقابلے کے لئے ایک ایسا ’’توڑ‘‘ چاہئے جو اس خطے میں مستقبل کے امریکی منصوبوں کا ساتھ دے سکے!اور آخر میں یہ عرض بھی کرنی چاہوں گا کہ ایشیاء ایک نئی کروٹ لے رہا ہے۔ اب عربوں کا خرقۂ دیرینہ گویا چاک ہو رہا ہے اور اس کے نوجوان، اقوامِ نو دولت کا نیا لباس پہننے والے ہیں۔

ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک

نوجوان اقوامِ نو دولت کے ہیں پیرایہ پوش

