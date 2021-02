" ہمارا یہ کام کردو، پھر تم جانو اور عمران خان" اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو بڑی پیشکش کردی، تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم ) اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تنازعہ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمارا نام نہ لیں ، ہمارے اداروں کو نہ الجھائیں تو ہم عمران خان کیخلاف لڑائی میں غیر جانبدار رہیں گے ۔ نجم سیٹھی کا یہ موقف سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی نے سوشل میڈیا پر شیئرکیا۔

Don’t name us by names and don’t embarrass our institution and we will be neutral in your fight against Imran, says ⁦ @najamsethi ⁩ about the uneasy and unstable thaw between the PDM and the Miltablishment.

انہوں نے مزید لکھا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل، عمران خان، پاکستان کی جمہوریت ، گیلانی کی سینٹ میں گیم کا نتیجہ ، معاشی صورتحال، ایف اے ٹی ایف ،پاکستان اور بھارت کے درمیان برف کے پگھلاﺅ سے متعلق گفتگو پر مبنی یہ شو پاکستانی وقت کے مطابق رات 9بجے شیئرکیاجائے گا۔

Future of PDM, Imran Khan, Pakistani Democracy, outcome of Gilani game in Senate, economic meltdown and FATF, the new thaw between India and Pakistan and about #TimesThatRaChangin

I and @Razarumi put @najamsethi in the hot seat of @nayadaurpk at 9 pm PST, 4 PM UK, 11 AM eastern.