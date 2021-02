پاکستان کا معروف اینکر، بیوی اور ننھے  بیٹے سمیت کورونا کا شکار ہوگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی جیو نیوز سے وابستہ اینکر پرسن عبداللہ سلطان اپنے اہلخانہ سمیت کورونا کا شکار ہوگئے۔

عبداللہ سلطان نے ٹوئٹر پر پیغام میں یہ اطلاع دی کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیوی اور ننھے بیٹے کا بھی کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ پازیٹو آیا ہے۔

اینکر پرسن نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شدت سے انتظار ہے کہ وہ جیو پر اپنے پروگرام جیو پاکستان کا دوبارہ حصہ بنیں۔

I got tested positive with COVID-19 along with my wife n our son, AlhamduAllah we gradually recovering and I certainly cant wait to be back on @geopakistantv again. InshAllah