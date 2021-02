بھارتی کرکٹر یوسف پٹھان نے بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹر یوسف پٹھان نے بین الاقوامی کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر یوسف پٹھان نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ساتھی کھلاڑیوں، کوچز، دوستوں، مداحوں اور ملک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سفر میں تعاون کیا۔

واضح رہے کہ یوسف پٹھان نے کیریئر میں 57 ون ڈے اور 22 ٹی ٹوئنٹی کھیلے جب کہ وہ 174 آئی پی ایل میچز بھی کھیل چکے ہیں۔2007میں ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ اور 2011 کے ورلڈکپ سکواڈ میں شامل یوسف پٹھان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔بھارتی ٹیم کے مسلمان کرکٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عالمی کپ کے فائنل میں ڈیبیو کیا اور پہلے ہی میچ میں وہ ورلڈکپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ بن گئے۔انہوں نے 2007 میں پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں کیریئر کا آغاز کیا تھا اور اس میچ میں سنسنی خیز مقابلے بعد بھارت کو فتح حاصل ہوئی تھی۔

I thank my family, friends, fans, teams, coaches and the whole country wholeheartedly for all the support and love. #retirement pic.twitter.com/usOzxer9CE