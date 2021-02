سٹیڈیم میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد، پشاور زلمی کے کھلاڑیوں نے ویڈیو پیغام جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل )6 کے میچز سٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کو کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے پشاور زلمی کے کھلاڑیوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔

The boys in yellow want to remind you to keep following SOPs and take adequate precautions so we can continue to safely watch matches in the stadium!

Get your tickets on https://t.co/C8hkWQh7qg @PeshawarZalmi | #HBLPSL6 | #MatchDikhao pic.twitter.com/xCNdTX2scd