پی ایس ایل شائقین کو سٹیڈیم میں داخلے کے لیے کن چیزوں کی ضرور ت ہوتی ہے؟ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑیوں نے ویڈیو پیغام جاری کردیا

The Gladiators have an important message for you all:

Mask ✅

CNIC ✅

SOPs ✅@TeamQuetta | #MatchDikhao | #HBLPSL6 pic.twitter.com/OyuuaakNdV