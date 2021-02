زخمی کبوتر کو بچانے کے لیے شہری رسے کی مدد سے دریا میں اتر گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

سوات(ڈیلی پاکستان آن لائن )خیبرپختونخوا کے ایک نوجوان نے زخمی کبوتر کو بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی،واقعہ کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سراہا جارہا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان رسے کی مدد سے لٹکتے ہوئے دریا کے پانی میں پہچنتا ہے اور پانی میں تڑپتے کبوتر کو اٹھاتا ہے۔جس کے بعد وہ رسے کی مدد سے واپس اوپر پہنچتا ہے۔کبوتر کو بچانے پر موقع پر موجود شہریوں کی جانب سے بھی نوجوان کو خوب سراہا جاتا ہے،نوجوان کے واپس آنے پر لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجا کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔

This man from Swat put his life in danger but took out the pigeon trapped in the Swat river alive????

How Thoughtful

Believe me if this would have happened in USA it would have been a breaking news all over the world and people would have been proud of it! pic.twitter.com/GWjVfDJGK8