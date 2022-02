ولادیمیر زیلنسکی کی یوکرائنی ملٹری بیس سے فوجی لباس میں ویڈیو وائرل

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) یوکرائنی صدر ولادیمیر زیلنسکی روس کے حملے کے بعدمتعدد بار ویڈیو پیغام کے ذریعے نیٹو اور اقوام عالم سے مدد کی اپیل کر چکے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فوجی لباس زیب تن کرتے ہوئے صدارتی ہاوس کے باہر سے آخری ویڈیو میں پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شائد یہ میری آخری ویڈیو ہو۔ اس کے بعد ان کا کوئی پیغام نہ آئے جس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شائد ولادیمیر زیلنسکی ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یوکرائن کے فوجیوں کے ساتھ ملٹری بیس پر پرسکون انداز میں کافی پی رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اس انداز اور بہادری کی داد دے رہے ہیں.

ویڈیو دیکھیں:

#Ukraine's president @ZelenskyyUa is in his military tent drinking coffee with his men, he personally coordinated the defence of #kyiv.#UkraineRussia #Putin #UkraineInvasion pic.twitter.com/3H00tVd6Hq