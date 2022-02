نریندرمودی یوکرین کی جنگ رکوانے کی کوشش کررہے ہیں: اداکارہ ہیمامالنی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وڈ اداکارہ ہیما مالنی کا کہنا تھا بھارتی وزیراعظم نریندرمودی یوکرین کی جنگ رکوانے کی کوشش کررہے ہیں, مودی بھارت کو وہاں لے گئے ہیں کہ دنیا دیکھ کرحیران ہے۔

بھارتی ریاست اترپردیش میں انتخابی جلسے سے خطاب میں ہیما مالنی کا کہنا تھا کہ ہرکوئی چاہتا ہے کہ مودی جی یوکرین جنگ رکوادیں۔ عالمی رہنماؤں نے مودی جی سے درخواست کی ہے کہ وہ یوکرین پرروس کے حملے کے معاملے میں مدد کریں اوراپنا اثررسوخ استعمال کرتے ہوئے جنگ رکوا دیں۔

