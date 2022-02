عالیہ بھٹ کی "گنگو بائی کاٹھیاواری "نے ریلیز کے پہلے دن ہی باکس آفس پر دھوم مچا دی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی مشہور فلم ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی کی فلم "گنگو بائی کاٹھیاواری " ریلیز کے پہلے دن ہی باکس آفس پر دھوم مچا دی اور بہترین بزنس بھی کیا۔فلم میں مرکزی کردار اداکارہ عالیہ بھٹ نے ادا کیا ہے یہ فلم کورونا کی وجہ سے تاخیر سے ریلیز ہوئی لیکن اس فلم کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اس اداکارہ کی اس فلم نے ان کی فلم" راضی "کے بزنس 7کروڑ53 لاکھ کا ریکارڈ کو بھی توڑ دیا۔

#GangubaiKathiawadi surprises on Day 1… Opens higher than #Raazi [pre-Covid release]… While the *industry/trade* was expecting ₹ 6.25 cr - ₹ 7.25 cr, the strong word of mouth help biz escalate evening show onwards… Fri ₹ 10.50 cr. #India biz. pic.twitter.com/bajQrEHV29