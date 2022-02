"زہریلی اور پرتشدد شادی ختم کرنے  کا حق شریعت دیتی ہے" عامر لیاقت کے طلاق نہ ہونے کے دعووں پر طوبیٰ انور نے وضاحت کردی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رکنِ قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی سابق اہلیہ سیدہ طوبیٰ انور نے وضاحت کی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے باضابطہ طور پر قانونی طریقے سے طلاق لے چکی ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں طوبیٰ انور نے کہا کہ انہوں نے اپنے سابق شوہر کو طلاق دینے کیلئے عدالتی طریقہ کار اختیار کیا کیونکہ پاکستانی شہری کے طور پر یہ ان کا آئینی حق ہے۔ معزز عدالت نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین کے تحت طلاق کروائی۔

انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جن بھی باتوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا میڈیا پر کہی جا رہی ہیں وہ حقائق کے منافی ہے جن کی قانون کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ علماء سے اپیل کریں گی کہ وہ ایسی خواتین کیلئے آواز اٹھائیں جو شریعت اور آئین پاکستان کے تحت اپنا حق استعمال کرتی ہیں۔

Everything else that’s being claimed or said on the media is a complete misinterpretation of facts, and holds no value in a court of law. 3/5