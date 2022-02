یوکرین کا شہری تنِ تنہا روسی فوج کی گاڑیوں کے آگے رکاوٹ بن گیا، ویڈیو نے دھوم مچادی

کیف(مانیٹرنگ ڈیسک) یوکرینی فوج کی طرف سے اپنے فیس بک پیج پر گزشتہ روز اپنے وائٹلے شیکن نامی ایک فوجی کی جرات مندانہ کہانی بیان کی گئی ہے جس نے روسی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے پل کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھماکے سے اڑا لیاتھا۔ آج یوکرین کے ایک عام شہری کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر سامنے آ گئی ہے جس نے بہادری کی نئی داستان رقم کرتے ہوئے تن تنہا روسی فوج کی درجن بھر جنگی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔

