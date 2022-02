امریکہ نے یوکرین کو فوجی مدد کی فراہمی کا اعلان کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے روس کے حملے کا نشانہ بننے والے یوکرین کیلئے فوجی مدد کی فراہمی کا اعلان کردیا۔

ٹوئٹر پر اپنے بیان میں انٹونی بلنکن نے کہا کہ انہوں نے امریکی وزارت دفاع کو یوکرین کو فوجی امداد کی فراہمی کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ دفاع فوری طور پر یوکرین کو 350 ملین ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ یہ امداد اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یوکرین روس کی جانب سے غیر منصفانہ اور بلا اشتعال مسلط کی گئی جنگ میں اپنا دفاع کرسکے۔

Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine