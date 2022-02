روس یوکرین میں فضائی برتری حاصل کرنے میں ناکام،  اب تک کا بڑا دعویٰ

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی برائن ایورسٹائن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس حملے کے تین دن بعد بھی یوکرین میں فضائی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے جس کی وجہ سے روسی حکام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔

برائن ایورسٹائن نے ٹوئٹر پر دعویٰ کیا کہ امریکی محکمہ دفاع کے اعلیٰ حکام کا آج صبح ایک اجلاس ہوا ، امریکہ سمجھتا ہے کہ روس یوکرین میں فضائی سبقت حاصل نہیں کرسکا، یوکرین کا فضائی دفاعی نظام اب بھی آپریشنل حالت میں ہے، یوکرین کے طیارے نہ صرف اڑان بھر رہے ہیں بلکہ روسی طیاروں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔

Pentagon continues to believe resistance is greater than Russia expected, indications Russians are 'increasingly frustrated' at a lack of momentum in last 24 hours

برائن کے مطابق پینٹاگون سمجھتا ہے کہ یوکرین میں مزاحمت روس کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے، اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی خاص پیشرفت نہ ہونے کی وجہ سے روسی حکام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب روس نے یوکرین میں مختلف مقامات پر 250 میزائل داغے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ یوکرین کی ایئر سپیس بند ہے لیکن اس کے باوجود امریکی امداد کامیابی کے ساتھ پہنچ رہی ہے، امداد کی فراہمی کے تازہ اعلان کے بعد امریکہ یوکرین کو آلات کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔

DOD says US aid has continued to flow in, even after airspace was essentially closed. With the new aid announcement, the US will do everything it can to get the equipment in the hands of Ukrainians