کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے نیا روپ دھار لیا

کراچی(24 نیوز)کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے پی ایس ایل سیزن8 میں نیا روپ دھار لیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل)سیزن 8 اپنی آب و تاب کیساتھ جاری ہے،ہر سال کی طرح رواں سیزن میں کھلاڑیوں اپنے دلکش انداز کی وجہ سے لوگو ں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے،ملتان سلطانز کے احسان اللہ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے کافی مقبول ہیں ۔

پی ایس ایل کے جاری ایونٹ میںکراچی کنگز تاحال کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے ، کراچی کنگز نے ابھی تک پانچ میچ کھیلے ہیں جن میں سے صرف ایک میں کامیابی ملی ہے جبکہ 4 میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

کراچی کنگز کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں کپتان عماد وسیم نے اپنی پونی ختم کروا کر نیا روپ دھار لیا ہے جس میں بھی وہ خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔

Update: Captain @simadwasim has got a new look ✂️ ????#KingsSquad | #YehHaiKarachi| #HBLPSL8 pic.twitter.com/ydWWYQQFVE