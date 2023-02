نگران وزیر اعلیٰ نے خرچے کی حامی بھرلی، نجم سیٹھی نے لاہور اور پنڈی کے کرکٹ شائقین کو خوشخبری سنادی

لاہور(ڈیلی پاکستان آ ن لائن)پاکستان سپر لیگ 8کے لاہور اور راولپنڈی میں ہونیوالے میچز کراچی منتقل نہیں ہوں گے ۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت نے روٹ لائٹنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالنے کافیصلہ کیا ہے جس کے بعد لاہور اور راولپنڈی میں میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے ۔ انہوں نے کہاکہ پی ایس ایل میچز کا لاہور اور راولپنڈی میں ہونا ایک اچھی خبر ہے جس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکر گزار ہوں ۔

واضح رہے کہ پنجاب کی نگران حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان سیکیورٹی اور لائٹنگ کے اخراجات کے معاملے پر اختلاف سامنے آیا تھا جس کے بعد توقع کی جارہی تھی کہ لاہور اور راولپنڈی میں ہونیوالے میچز کو کراچی منتقل کردیا جائے گا ۔

Good news: CM Punjab Mohsin Naqvi Saheb has been kind enough to agree to share cost of lighting routes during PSL matches in Lahore. HBl PSL8 matches in Lahore and Pindi shall continue as scheduled.