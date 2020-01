کیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پرانے ڈیٹا پر مبنی ہے ؟ اصل حقیقت سامنے آ گئی ، بہت سے صحافی شرم سے پانی پانی ہو گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حال ہی میں ” کرپشن پرسپیشن انڈیکس “ 2019 کی رپورٹ جاری کی جس میں کرپشن کی پرسیپشن کو 33 سے کم کر کے 32کر دیا گیا ہے ،جبکہ کرپشن کی عالمی رینکنگ میں پاکستان 117 سے تین درجے بڑھ کر 120 پر چلا گیاہے ۔کچھ صحافیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں جن دو ایجنسیوں نے پاکستان کو منفی رینکنگ دی انہوں نے ڈیٹا ن لیگی حکومت کے دور میں 2015 سے 2018 کے درمیان اکھٹا کیا تاہم اب اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے ۔

Some interesting facts regarding transparency international 2019 index report, according to which the two agencies that ranked Pakistan negatively, collected their data during the government of PMLN from 2015 to 2018 and is clearly mentioned in the report. pic.twitter.com/lhYGmiBnFC