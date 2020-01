عراق میں ایک بار پھر امریکی سفارتخانے پر راکٹ داغ دیے گئے

بغداد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارتخانے کے قریب 5 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراق کے گرین زون کے علاقے میں سفارتخانے موجود ہیں، وہیں پر نامعلوم مقام سے 5 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ راکٹ امریکی سفارتخانے کے قریب پھٹے ہیں جس میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔

جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت بغداد میں بی بی سی کی نمائندہ نفیسہ کوہ نورد بھی قریب ہی موجود تھیں، انہوں نے ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں محفوظ مقام پر پناہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے، ’ ہم بہت ہی محفوظ ترین پناہ گاہ میں تھے جس کے باعث مجھے کوئی دھماکہ سنائی نہیں دیا۔‘

#Breaking

"Seek shelter"

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn't hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi