شفقت محمود نے آن لائن امتحانات کا گرین سگنل دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) طلبہ کا احتجاج رنگ لانے لگا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آن لائن امتحانات کا گرین سگنل دے دیا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ بعض جامعات کے طلبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے امتحانات آن لائن ہونے چاہئیں کیونکہ انہوں نے پڑھائی بھی آن لائن کی ہے۔ آن لائن امتحان کا فیصلہ یونیورسٹیز نے کرنا ہے لیکن پھر بھی ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) سے کہا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز (وی سی) سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ کیا موجودہ حالات میں اس سال آن لائن امتحانات ممکن ہوسکتے ہیں۔

Some university students are demanding that their exams should be online as they have been studying online. This is a decision for the universities to make but I have asked HEC to consult VCs and see if it is possible given special circumstances this year. 1/2