کورونا کا شکار ہونے والے جوڑے نے قرنطینہ وارڈ میں شادی کرلی

لندن (ویب ڈیسک) برطانیہ میں شادی سے چند ماہ قبل کورونا سے متاثر ہونے والے جوڑے نے طبیعت بگڑنے پر قرنطینہ وارڈ میں ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا جسے طبی عملے نے ممکن بنادیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں دو محبت کرنے والوں ایلزبتھ کیر اور سمن او بریئن کو رواں برس جون میں شادی کرنا تھی تاہم دونوں ہی کورونا سے متاثر ہوگئے اور سانس لینے میں تکلیف کے باعث دونوں کو ایک ایمبولینس میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ایمبولینس میں ہی دونوں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر وقت نے جون تک مہلت نہ دی تو وہ مرنے سے قبل ہسپتال میں ہی شادی کرلیں گے۔ 31 سالہ ایلزبتھ اور 36 سالہ سمن او بریئن کو قرنطینہ وارڈ میں داخل کرلیا گیا۔

دونوں کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہوئے تھے اور سانس لینے میں دشواری کے باعث انہیں مصنوعی طریقے سے آکسیجن دی جارہی تھی۔اس دوران سمن او بریئن کی طبیعت مزید خراب ہوگئی جس پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاہم اس سے قبل جوڑے نے آخری خواہش کے طور پر شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جسے طبی عملے نے ممکن بنایا۔ ایک سادہ سی تقریب میں دونوں نے کیک کاٹا اور انگوٹھی پہنائی۔

'With lots of teamwork we were able to give them a wedding, not necessarily the wedding they initially intended, but certainly something positive, remarkable and memorable.'

