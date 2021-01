مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کاہیلی کاپٹر تباہ، جانی نقصان

سری نگر (ڈیلی پاکستان آن لائن) مقبوضہ کشمیر کے علاقے لکھن پور میں بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے ایک پائلٹ ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوگیا۔

ہندوستان ٹائمز کے مطابق ڈیفنس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ایڈوانسڈ لائیٹ ہیلی کاپٹر "دھروو" کے حادثے میں زخمی بھارتی آرمی کے دوسرے پائلٹ کی حالت تشویشناک اور وینٹی لیٹر پر منتقل کردیا گیا ہے۔

اس سے قبل ضلع کٹھووا کے پولیس چیف شیلندرا کمار مشرا نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر نے لکھن پور کے قریب کریش لینڈنگ کی جس کے نتیجے میں آرمی کے دونوں پائلٹ زخمی ہوگئے جنہیں پٹھان کوٹ میں ملٹری ہسپتال منتقل کردیاگیا۔

A Dhruv Chopper crashed near Lakhanpur.The chopper was on routine patrolling duty.Both the pilots are seriously wounded.Let us pray for their speedy recovery pic.twitter.com/wSbHl9Kwh4