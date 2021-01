بھارت میں کسانوں کے دھرنے، نئی دہلی میں پولیس کا تشدد لیکن پھر مظاہرین نے کیا کیا؟ ویڈیو زسامنے آگئیں

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں مودی سرکار کیخلاف کسان ایک عرصے سے سراپا احتجاج ہیں، سخت سردی میں اموات بھی ہوئیں لیکن دھرنے جاری ہیں، بھارتی دارالحکومت میں پولیس نے مظاہرین کیخلاف طاقت کا استعمال کیا تو سراپا احتجاج کسانوں نے بھی ٹریکٹر نکال لیے اور پھر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں ۔

ایک بھارتی یوٹیوبر نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " پولیس کی ذمہ داری صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے لیکن یہ لوگ کیا کررہے ہیں؟ وہ اشتعال کو ہوا دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دہلی میں ہنگاموں اور جواہرلال نہرو یونیورسٹی حملے کے وقت کیا۔

The job of the police is to control a situation..

But what are they doing? They are just instigating more violence. Same as what they did during Delhi Riots & JNU Attack. pic.twitter.com/CnVEV2T2uO