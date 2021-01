ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں زور دار دھماکہ ہوا ہے۔

العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت میں دھماکے کی آواز مقامی وقت کے مطابق دوپہر کو 12:52 پر سنی گئی۔

سوشل میڈیا پر بعض صارفین کی جانب سے ایک بیلسٹک میزائل کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ یمن کے حوثی باغیوں نے ریاض پر بیلسٹک میزائل داغا تھا جو سعودی فورسز نے ناکام بنادیا۔

