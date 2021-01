کیپ ٹاؤن (ڈیلی پاکستان آن لائن)جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈویلیئرز نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم کو پاکستان میں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک خاص جگہ ہے جو آپ کو چیلنج دیتی ہے۔

Great to see the @OfficialCSA in Pakistan again. A special place to tour and a good Cricketing challenge too. All the best gents ????

اپنی ایک دوسری ٹویٹ میں انہوں نے پاکستانی کپتان بابر اعظم کی تعریف کی ہے۔پاکستانی کپتان کے ’بال پکر‘ سے قومی ٹیم تک پہنچنے کی کہانی کے ٹویٹ کا رپلائی دیتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ بہت ہی اسپیشل بابراعظم، آل دی بیسٹ، پاکستان میں دوبارہ کرکٹ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔

“I used to watch & Observe batting of @ABdeVilliers17 during Practice Session of Pak Vs SA Matches in 2007 when I was a Ball Picker over there!”

- @babarazam258

Such an inspirational story of Captain Babar! https://t.co/rfQ1lWPIUP