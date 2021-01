خواجہ سرا اب امریکی فوج میں شمولیت اختیار کرسکیں گے

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر جوبائیڈن نے خواجہ سراؤں کے فوج میں شمولیت پر عائد پابندی کو ختم کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ سراؤں پر فوج میں شمولیت پر پابندی کے امتیازی قانون کو منسوخ کرتا ہوں۔ یہ سادہ سی بات ہے کہ امریکا اس وقت محفوظ ہوگا جب ہر اہل فرد اپنی خدمات کھل کر اور فخر کے ساتھ انجام دے سکے گا۔

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.