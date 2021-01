جنوبی افریقہ کی آخری وکٹ گری تو لمبی چھٹیوں سے واپس آنے والے حسن علی نے گراونڈ میں ایسی حرکت کردی کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی 

جنوبی افریقہ کی آخری وکٹ گری تو لمبی چھٹیوں سے واپس آنے والے حسن علی نے گراونڈ میں ایسی حرکت کردی کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی جنوبی افریقہ کی آخری وکٹ گری تو لمبی چھٹیوں سے واپس آنے والے حسن علی نے ...

سورس: twitter

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں شروع ہو چکاہے جس کے پہلے روز کے کھیل کے اختتام تک پاکستان نےمہمان ٹیم کے 220 رنز کے جواب میں محض 33 رنز پر ہی 4 وکٹیں گنوا دی ہیں لیکن میچ کے دوران دلچسپ ترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جنوبی افریقہ کی آخری وکٹ گری اور حسن علی لمبی چھٹیوں کے بعد آتے ہی اپنے نئے انداز سے چھا گئے ۔

تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کو پاکستانی باولنگ نے 220 رنز تک محدود کرتے ہوئے پولین لوٹا دیا لیکن جب آخری وکٹ گری تو حسن علی کا دلچسپ انداز کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا ، مہمان ٹیم کے آخری کھلاڑی ’’ لونگی نگیڈی ‘‘ شاہین شاہ آفریدی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہو ئے تو باولر کی جانب سے ایمپائر کو آوٹ کیلئے اپیل کی گئی ، اس موقع پر حسن علی عین ایمپائر کے پیچھے موجود تھے ، ایمپائر نے آوٹ دینے کیلئے انگلی بلند کی تو ساتھ ہی حسن علی نے بالکل ایسا ہی کیا اور یہ انداز نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیمرے کی آنکھ میں عکس بند ہو گیا ۔

نیچے دی گئی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن علی اور ایمپائر کے درمیان فاصلہ نہایت ہی مناسب ہے اور ایک بہترین پوز میں تصویر بنائی گئی ہے جس میں ایمپائر اور کھلاڑی دونوں ہی واضح کھائی دے رہے ہیں ، اسی طرح کا کام بھارتی کھلاڑی ’ ’ سریش رائنا ‘‘ کی جانب سے بھی ماضی میں کیا گیا تھا ، حسن علی کی تصویر کا سوریش رائینا کے ساتھ سوشل میڈیا پر موازانہ شروع کر دیا گیاہے اور ان کے نئے انداز کو بے حد سراہا جارہا ہے۔

طیب خان آفریدی نامی صارف نے حسن علی کے اس عمل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’ جنریٹر تخلیقی شخصیت کا مالک ہے ۔‘‘

محمد انس نامی صارف نے حسن علی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ساتھ تبصرہ کیا کہ ’’ جنوبی افریقہ کی بیٹنگ کے آخری لمحات ۔‘‘اس کے ساتھ ہی صارف کی جانب سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے والے احساسات کو ظاہر کرنے کیلئے ایموجی کا استعمال کیا گیا ۔

حسن علی نے ٹیم میں واپسی کے بعد آج جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 14اوورز میں 61 رنز دیتے ہوئے ایک وکٹ حاصل کی تاہم ان کی واپسی پر شائقین کرکٹ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جس کا اظہار وہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی کر رہے ہیں ، اس صارف کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ ’’ حسن علی نے واپسی کے بعد اپنا پہلا شکار کر لیا ۔‘‘