’ کبھی ہم ننگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی ۔۔۔‘ کنگنا رناوت نے احتجاج کرنے والے کسانوں کو دہشتگرد قرار دے دیا

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں کو دہشتگرد قرار دے دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی ان کا حمایتی ہے انہیں پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے۔

اپنے ویڈیو پیغام میں کنگنا رناوت نے کہا کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر لال قلعے پر حملہ کیا گیا اور خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا، کسانوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، خود کو کسان کہنے والے یہ لوگ دراصل دہشتگرد ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کسانوں کیلئے ہمدردی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان سب لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے جو احتجاج کرنے والے کسانوں کے حمایتی ہیں۔

اداکارہ کے مطابق بھارت پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا ہے، ہمارے لوگ جاہلوں کی طرح پیش آتے ہیں، کسی بھی ملک کا وزیر اعظم آئے تو ہم ننگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر سب ایسے ہی اودھم مچا کر رکھیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ملک کو 10 قدم پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے۔

خیال رہے کہ آج بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی جانب سے نئی دلی میں ٹریکٹر مارچ کیا گیا جس میں بھارتی ریاستوں پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے لاکھوں کسانوں نے شرکت کی۔

کسانوں کے احتجاج کے دوران بعض مقامات پر ناخوشگوار واقعات بھی دیکھنے کو ملے ۔ پولیس نے ٹریکٹر مارچ کو روکنے کیلئے کسانوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔ مظاہرین میں سے بعض لوگوں نے دلی کے تاریخی لال قلعے کا رخ کیا اور اس پر خالصتان تحریک کا جھنڈا لہرادیا۔

بھارتی کسان گزشتہ سال نومبر سے مودی سرکار کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے زرعی قوانین کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود مودی سرکار کسانوں کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔

Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx