دلی میں کسانوں کا ٹریکٹر مارچ، پولیس کے اتنے اہلکار زخمی کہ مودی سرکار ہل کر رہ گئی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہنگاموں میں پولیس کے 83 اہلکار زخمی ہوگئے۔

دلی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسانوں کے احتجاج کے دوران بعض جگہوں پر تشدد کے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں 83 اہلکار زخمی ہوئے۔

بھارت کی وفاقی حکومت نے دلی میں کسانوں کے احتجاج میں پیش آنے والے واقعات کے بعد امن و امان قائم رکھنے کیلئے مزید پیرا ملٹری فورس تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

امن و امان کے پیش نظر نئی دلی میں رات 12 بجے تک کیلئے انٹرنیٹ سروس معطل کردی گئی ہے جبکہ ریاست ہریانہ کے تین اضلاع سونی پت، پلوال اور جھجڑ میں صبح پانچ بجے تک کیلئے انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سروس بند کی گئی ہے۔

خیال رہے کہ آج بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی جانب سے نئی دلی میں ٹریکٹر مارچ کیا گیا جس میں بھارتی ریاستوں پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے لاکھوں کسانوں نے شرکت کی۔

