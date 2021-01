ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن) خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی ریکارڈ 40 منٹ کے اندرمکمل کرلی گئی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مسجد الحرام کی انتظامیہ نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا کام جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس عزم کا اظہارکیا گیا ہے خانہ کعبہ کی صفائی کا عمل مسلسل جاری رہے گا جس کے لیے متعدد پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔دوسری جانب مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بتایا کہ چار اکتوبر2020 سے 23 جنوری 2021 تک 19 لاکھ 34 ہزارافراد عمرہ ادا کرچکے ہیں جبکہ 54 لاکھ 80 ہزار افراد نے نماز ادا کی۔

Cleaning the roof of the Ka’bah earlier today pic.twitter.com/A1zpGUyCMT