ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتنے والی فاطمہ ثنا پر انعامات کی بارش

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) کاایمرجنگ ویمن کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتنے والی فاطمہ ثنا پر پشاور زلمی اور ہائیر کمپنی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے انعامات کی بارش کردی ۔

فاطمہ ثنا کے آئی سی سی ایوارڈ جیتنے پر جاوید آفریدی نے ان کیلئے انعام کا وعدہ کیا تھا جو ایک دن بعد ہی پورا کردیا گیا۔ جاوید آفریدی نے فاطمہ ثنا کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا " آئی سی سی ایوارڈز حاصل کرنیوالی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر فاطمہ ثناپر پاکستان کو فخر ہے، ہائیر پاکستان اپنے ہیروز کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ انشاللہ جاری رکھے گا، شاباش فاطمہ ثنا۔"

جاوید آفریدی کی طرف سے تحائف وصول کرنے کے بعد فاطمہ ثنا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ انہیں جس قسم کا پیار ملا ہے اس سے انہیں اس بات کی تحریک ملی ہے کہ وہ مستقبل میں مزید اچھا کھیلیں۔

These token of appreciation from @JAfridi10 bhai have surprised me and I would like to thank him for this lovely gesture. The love and appreciation I've received so far is a motivation for us to do even better in future Insha'Allah. https://t.co/OXCHqO8SMf