ہر دلعزیز ڈیرین سیمی نے پی ایس ایل سیزن 7 میں شرکت سے معذرت کر لی لیکن کیوں ؟ بڑی  خبر 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ سیزن 7 کا آغاز کل سے ہونے جارہاہے جس کی تیاریا ں مکمل کر لی گئیں ہیں اور شائقین کرکٹ کا جوش و خروش عروج پر ہے لیکن اس موقع پر تماشائیوں کیلئےمایوس کن خبر یہ ہے کہ ہر دل عزیز ڈیرین سیمی اس مرتبہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہوں گے ۔

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کے سابق ڈیجیٹل اینڈ کانٹینٹ ہیڈ فرید خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’ڈیرین سیمی اس وقت اومان میں جاری لیجنڈ لیگ کرکٹ میں مصروف ہیں اور ان کی دیگر پیشہ وارانہ مصروفیات بھی ہیں ، اس لیے وہ پی ایس ایل کیلئے دستیاب نہیں ہوں گے ، پشاور زلمی کی ڈیرین سیمی کے ساتھ بات چیت جاری ہے کہ وہ انہیں لاہور میں بطور مینٹور ذمہ داریاں دے سکیں ، زلمی نے جیمز فوسٹر کو بطور ہیڈ کوچ ترقی دیدی ہے ۔‘‘

Update on Daren Sammy: He is busy in #LegendsLeagueCricket in Oman and has some other professional commitments too. He won't be available for the Karachi leg of #HBLPSL7 and Zalmi are in talks with him to make him join as mentor in Lahore. James Foster is promoted to head coach.