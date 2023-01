ممبئی(ویب ڈیسک) بھارتی متنازع اداکارہ و ماڈل عرفی جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ" انہیں ممبئی میں گھر تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے ، مسلمان بولڈ لباس اور ہندو مسلمان ہونے کی وجہ سے کرائے پر گھر نہیں دیتے"۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی اداکارہ عرفی جاوید ممبئی میں گھر کرائے پر لینے کے لئے جدو جہد کر رہی ہیں۔عرفی جاوید نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ "انہیں ممبئی میں گھر کرائے پر لینا کتنا مشکل ہو گیاہے" ۔انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا کہ " میرے لباس کی وجہ سے مسلم مالکان مجھے گھر کرائے پر نہیں دینا چاہتے، ہندی مالکان مجھے اس لیے کرایہ پر نہیں دینا چاہتے کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے ملنے والی سیاسی دھمکیوں سے کچھ مالکان کا مسئلہ ہے۔ ممبئی میں کرایہ پر اپارٹمنٹ تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے"۔

Muslim owners don’t want to rent me house cause of the way I dress, Hindi owners don’t want to rent me cause I’m Muslim. Some owners have an issue with the political threats I get . Finding a rental apartment in mumbai is so tuff