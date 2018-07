ن لیگ کے مطابق الیکشن کمیشن فارم 45کی جگہ پولنگ ایجنٹس کو کونسا کاغذ دے رہے ہیں ؟دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیںگے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) انتخابات 2018میں ووٹوں کی گنتی کے عمل کے دوران مسلم لیگ ن سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے فارم 45نہ دینے کا الزام عائد کیا ہے جبکہ دوسری جانب سیکریٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے فارم 45نہ ملنے کا الزام مسترد کردیا ہے ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ایک شہری کی جانب سے ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سادے کاغذپر قومی اسمبلی کے امیدواروں کے ووٹ درج ہیں ۔اس تصویر کے ساتھ اس نے پیغام دیا کہ این اے 162میں پریذائیڈنگ افسر نے فارم 45کے بجائے اس کاغذ پر نتیجہ فراہم کیا ۔

NA 162, result given by presiding officer in this form. No form 45 given. #MassiveRigging pic.twitter.com/GyGIkkDrbb

ایک اور خواجہ طلحہ نامی شہری نے تصاویر شیئر کیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سادہ کاغذ پر الیکشن کمیشن کا لوگوں بنا ہوا ہے اور اس پر قومی اسمبلی کی امید واروں کے ووٹ درج ہیں ۔ان تصاویر کے ساتھ خواجہ طلحہ نے استفسار کیا کہ فارم 45کو کیو ں روکا گیا ،کیا رزلٹ اس طرح دئیے جاتے ہیں؟۔

What I don’t get is if PTI is winning, why are Form 45 being withheld? Is this how results should be given? #MassiveRigging #Elections2018 pic.twitter.com/UsNgnLO5DD