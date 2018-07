” بہت اچھی بات کی اور۔۔۔“عمران خان کی وکٹری سپیچ کے بعد بھارت کی بڑی شخصیت نے پیغام بھجوا دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )متوقع وزیراعظم عمران خان نے وکٹری سپیچ کر کے پاکستانیوں کے دل جیت لیے لیکن مگر ان کی باتوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ سرحد پار لوگوں کا بھی دل موہ لیااور وکٹری سپیچ سننے کے فوراً بعد بھارت کی معروف شخصیت رشی کپور نے بھی ان کی وکٹری سپیچ پر داد دی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے رشی کپور نے کہا کہ ”عمران خان نے بہت اچھی باتیں کیں ،میں بھی پچھلے دو دنوں سے یہ ہی کہہ رہا تھا جو تم نے پاکستان اور بھارت کے بارے میں کہا،مجھے امید ہے تم اپنے ملک کے ہمارے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو گے “۔

Well spoken Imran Khan. I have been saying whatever you said on all channels past two days regarding India-Pakistan! I hope you succeed in making your “Mulk” have good relations with my “Mulk” pic.twitter.com/YCe741vW22