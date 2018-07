سوشل میڈ یا پر بے حد معروف امید وار جبران ناصر نے کتنے ووٹ حاصل کیے ؟انتہائی حیران کن خبر آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی اسمبلی کے حلقے این اے 147اور صوبائی اسمبلی پی ایس 111سے آزاد امید وار اور معروف سماجی کارکن جبران ناصر نے الیکشن کے نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان کیے گئے نتائج کے مطابق وہ اپنے حلقے سے پانچویں نمبر پر آئے ۔

مائیکرو بلاگنگ و یب سائٹ ٹوئٹر پر جبران ناصر نے صوبائی اسمبلی پی ایس 111کے الیکشن کمیشن کی جانب سے دئیے گئے نتائج کی تصویر شیئر کی اور اس حلقے سے پولنگ کے عمل کی شفافیت پر سوال کھڑا کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نتائج کے مطابق میں نے 6ہزار 109ووٹ لے کر پانچویں پوزیشن حاصل کی ۔

As per ECP our final count is 6,109 votes in PS111 and we stand at 5th behind PTI, MMA, PPP, PMLN & ahead of MQM, PSP, GDA & TLP. We maintain that Elections were not transparent and severe irreguralities were noted. We dont blame any Party but ECP. We will contest this result. pic.twitter.com/MDuNP1pPG4