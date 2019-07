زلزلہ زدگان کی امداد میں خوردبرد کا معاملہ، شہباز شریف کی جانب سے کیس کرتے ہی خبر دینے والا صحافی ایک بار پھر میدان میں آگیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے بعد ان پر الزام لگانے والا صحافی ایک بار پھر میدان میں آگیا۔

برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ وہ شہباز شریف کی جانب سے جاری کیے جانے والے حالیہ بیان کے بارے میں صرف ایک بات کہیں گے۔ ’شہباز شریف شکایت کرتے ہیں کہ زلزلہ 2005 میں ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آیا تھا لیکن پاکستان کی ایک عدالت میں پیش کیے گئے شواہد کے مطابق زلزلہ ریلیف فنڈ میں مبینہ خورد برد 2009 سے 2011 کے دوران ہوئی ، کیا شہباز شریف اس بات کو مسترد کرتے ہیں؟‘۔

I’m only going to make one comment on Shahbaz Sharif’s recent statements. He complains the earthquake was in 2005, before he became CM. But according to evidence already aired in a Pakistani court, the alleged thefts from the quake relief fund were in 2009 and 2011. Refutation?