ارطغرل غازی کی سالگرہ، کتنے برس کے ہوگئے؟

استنبول (ویب ڈیسک) اسلامی فتوحات پر مبنی شہرہ آفاق ترک سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں بہادر جنگجو ’ارطغرل‘ کا مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انجن التان آج اپنی 41 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔

انجن التان 26 جولائی 1979 کو ترکی کے صوبہ ازمیر میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی خاندان پریشتینا سے آنے والا ایک البانی تارک وطن ہے، ان کے خاندان کے دیگر افراد یوگوسلاویہ کے ترک تارکین وطن ہیں۔

5 سیزن پر مشتمل سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں اپنی جاندار اداکاری سے دنیا بھر میں شہرت پانے والے انجن نے اپنے ہائی اسکول کے دنوں میں اداکاری کا آغاز کیا، انہوں نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوکوز ایلول یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔انجن پڑھائی مکمل کرنے کے بعد استنبول چلے گئے جہاں انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔

انہوں نے اسکرین پر اداکاری کا آغاز 2005 میں ٹیلی ویژن سلسلے رخسار سے کیا اور اس کے بعد اداکاری کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوگیا اور بےشمار ڈراموں میں اپنی جاندار اداکاری سے ترکی کے مشہور و معروف اداکاروں کی فہرست میں نام بنانے میں کامیاب ہوئے۔

انجن نے ترکی کی 17 سے زائد فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ناصرف اداکاری بلکہ میزبانی میں بھی اپنا نام بنایا، انہوں نے ٹی وی پر دی ملین پاؤنڈ ڈراپ لائیو کے ترک ورژن ’1 میلیون جانلی پارہ‘ گیم شو کی میزبانی کی۔

انجن التان دنیا بھر کی 500 مسلم بااثر شخصیات کی فہرست برائے فنون و ثقافت کے ایڈیشن 2020 میں با اثر ترین مسلمانوں میں بھی شامل کیے گئے ہیں۔

