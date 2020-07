راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے کواڈ کاپٹر کو مار گرایا ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹوئٹر پر بھارت کے مار گرائے گئے کواڈ کاپٹر کی تصویر شیئر کی اور بتا یا کہ لائن آف کنٹروول کے پانڈو سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی کوارڈ کاپٹر کو نشانہ بنا یا جو کہ پاکستانی حدود میں 200میٹر اندر آ چکا تھا ۔رواں سال اب تک پاک فوج کے جوانوں نے دس بھارتی کوارڈ کاپٹروں کو نشانہ بنایا ہے ۔

#PakistanArmy troops shot down an Indian spying #quadcopter in Pandu Sector along LOC.

The quadcopter had intruded 200 meters on Pakistan’s side of the #LOC. This is 10th Indian quadcopter shot down by Pakistan Army this year. pic.twitter.com/pJQTau4HVl