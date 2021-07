لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سوشل میڈ یا پر چہ میگوئیاں جاری ہیں کہ کے ٹو سر کرنے کی مہم کے دوران لاپتہ ہونے والے پاکستان کے معروف کوہ پیما علی سد پارہ کی لاش مل گئی ہے ۔

تفصیل کے مطابق امسال فروری میں علی سد پارہ اپنے بیٹے ساجدسد پارہ ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے ہوان پابلوموہر کے ساتھ کے ٹو سر کرنے کی مہم پر نکلے ۔تقریباً آٹھ ہزارمیٹر کی بلندی پر ساجد سدپارہ کا آکسیجن ریگولیٹر خراب ہو گیا تھا جس پر انہیں مہم ادھوری چھوڑنا پڑی تھی اور ان کے والد علی سدپارہ نے انہیں واپس بھیج دیا تھا ۔یہ آخری موقع تھا جب ان تینو ں کوہ پیما سے ساجد سدپارہ کی ملاقات ہوئی پھر تینوں کوہ پیما لاپتہ ہو گئے ،چند دنوں کے بھر پور ریسکیو آپریشن کے بعد بھی لاپتہ کوہ پیما نہ ملے تو انہیں مردہ قرار دیتے ہوئے ریسکیو آپریشن بند کردیا گیا لیکن ان کے بیٹے نے ازخود ریسکیو آپریشن جاری ر کھنے کا اعلان کیا ۔

دو روز قبل انہوں نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا کہ وہ علی سد پارہ کی تلاش کے لیے بوٹل نک اور اس سے آگے کے علاقوں میں چھان بین کریں گے ۔اب بتا یا جا رہا ہے کہ بوٹل نک کے علاقے سے علی سدپارہ اور جان سنوری کی لاش مل گئی ہے ۔

We have started our climb again. Will resume search, both physical and by drones; above 8000m and beyond bottleneck. I am hopeful of finding a trace and answers #MissionSadpara #K2Search ???????? pic.twitter.com/6csMdTfb9O