آزاد کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کی  جیت، وزیراعظم عمران خان کا پیغام بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے آزاد کشمیر انتخابات میں جیتنے والے امیدواروں کو مبارک باد دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں جیتنے والے اپنے امیدواروں کو مبارک باد دیتا ہوں۔کشمیر کے سفیر کے طور پر میں اقوام متحدہ سمیت تمام فورمز پر کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا،تاکہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق حق خوداردیت مل سکے۔میں کشمیر کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں پر پاکستان تحریک انصاف پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا،ہم احساس اور کامیاب پاکستان پروگرامز کے ذریعے غربت کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے،ہماری حکومت شفافیت اور احتساب کے ویژن پر عمل پیرا ہوگی۔

I want to congratulate all our successful candidates. As ambassador for Kashmir I will continue to raise my voice on all international forums incl UN to ensure the int community fulfills its commitment of self determination to the Kashmiri ppl through a UN-sponsored plebiscite.