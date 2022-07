ہم لوگوں کے دل جیتنے کےلئے دوسروں کے گیتوں پر انحصار نہیں کر رہے تھے ہم لوگوں کے دل جیتنے کےلئے دوسروں کے گیتوں پر انحصار نہیں کر رہے تھے

مترجم:علی عباس

قسط: 26

جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے البم سے زیادہ ایک گیت پر محنت کی تھی۔ لیکن ہمیں ہر طرح کے گیت گانے میں مزہ آتا تھا، "Who's Lovin' You", "Zip-A-Dee_Doo_Dah" اور ٹیلنٹ شوز میں پیش کئے گئے گیتوں تک ہم ہر نوعیت کی گائیکی کیا کرتے۔

ہم نے اس البم کےلئے وہ گیت گائے جو لوگوں کے بڑے گروہ کو متاثر کر سکتے تھے۔۔۔ بچے، ٹین ایجرز اور نوجوان۔۔۔ اور ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ اس کی کامیابی کی یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ ہم جانتے تھے کہ” دی ہالی وڈ پیلس“ کو ہالی وڈ کے بالغ النظرحاضرین براہ راست دیکھتے تھے اور ہم اس بارے میں سنجیدہ تھے۔ ہم انہیں اولین سُر سے ہی اپنا اسیر بنا لیتے تھے۔ وہاں سٹیج پر موسیقاروں کا طائفہ ہوتا تھا چنانچہ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے "I Want You Back" کو پورا سنا اور براہ راست پرفارم کیا تھا۔ درحقیقت میں وہاں موجود نہیں تھا جب انہوں نے البم کےلئے گٹار کی دُھنیں ریکارڈ کی تھیں، یہ شو کرتے ہوئے ہم بہت خوش تھے۔ یہ وہی احساس تھا جس نے ہمیں گیری کی سطح پر ہونے والے شو میں کامیابی حاصل کرنے پر گرفت میں لیا تھا۔

ہمارے گانے کےلئے درست گیتوں کا چناﺅ ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا تھا، ہم لوگوں کے دل جیتنے کےلئے دوسروں کے گیتوں پر انحصار نہیں کر رہے تھے۔’ ’ دی کارپویشن کے لوگ“ اور ہال ڈیوس ہمارے لئے بالخصوص گیت تخلیق کرنے کا کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں پروڈیوس بھی کیا کرتے۔ اگرچہ ہمارے اولین گیت نے موسیقی کے چارٹس پر نمبرایک پوزیشن حاصل کی تھی لیکن ہم دوسرے گیتوں کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔

نوجوان گلوکار گیت"I Want You Back" گا سکتا تھا لیکن "ABC"اور "The Love You Save"ہماری بچگانہ آوازوں کے مطابق تخلیق کئے گئے تھے، اُس میں کچھ حصے جرمین اور اسی طرح کچھ میرے لئے رکھے گئے تھے۔۔۔ یہ سلائے طرز موسیقی سے مشابہہ تھاجو گلوکار کو سٹیج پر گھماتا۔ ’ دی کارپوریشن‘ نے رقص کو مدِنظر رکھتے ہوئے بھی گیت لکھے، رقص کی وہ حرکات جو ہمارے قدر دان محفلوں میں یا ہم سٹیج پر پیش کیا کرتے تھے۔ شعر زبان کی لڑکھڑاہٹ کا باعث بنتے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جرمین اور مجھے الگ کر دیا تھا۔

اُن میں سے کوئی گیت بھی "I Want You Back"کے ساتھ ریلیز نہیں ہوا تھا۔ ہم سُر تال کی ایک بنیادی ترتیب میں خیالات کو شامل کیا کرتے یا ہذف کر دیتے۔ لیکن لوگ ہر وہ چیز دیکھنا چاہتے تھے جو ہم کر رہے تھے۔ بعد ازاں ہم نے بالترتیب دو گیت"Mama's Pearl" اور "Sugar Daddy"بنائے جنہوں نے مجھے سکول کے دنوں کی یاد دلا دی: ”میں تمہیںمٹھائی دے رہا ہوں، وہ تمہارا پیار وصول کر رہا ہے۔“ ہم نے ایک نیاحصہ شامل کیا جسے میں نے اور جرمین نے ایک ساتھ گایا تھا اور جب ہم سٹیج پر اسے ایک ہی مائیک پر پیش کرتے تھے تو اسے ہمیشہ زبردست پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔

اس نے ہمیں بتایا کہ کبھی کسی گروپ کا آغاز ایسا نہیں ہوا جیسا ہمارا ہوا ہے۔ )جاری ہے )

