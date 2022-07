کراچی کی صورتحال دیکھ کر احسن محسن شدید برہم ، سیاستدانوں کو بد دعائیں دے ڈالیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی اداکار احسن محسن کا کہنا ہے "کراچی کو اس صورتحال میں دیکھ کر میری خواہش ہے کہ سیاستدانوں اور سرکاری عہدے داروں کی قبریں بھی گدلے پانی سے بھر جائیں "۔

سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئےاحسن محسن نے لکھا کہ میرے پیارے شہر کو اس حالت میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے،سیاستدانوں اور سرکاری عہدیداروں کی قبریں بھی گندے پانی سے بھر جائیں جیسے اس وقت کراچی کی گلیوں اور گھروں میں پانی داخل ہے "۔ ڈرامہ سیریل "پرچھائی "کے اداکار نے مزید لکھا کہ "نااہل لوگ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے ،آپ سماجی ،سیاسی اور اقتصادی طور پر صفر ہیں "۔

واضح رہے کہ کراچی میں پری مون سون اور مون سون سپیل کے تحت شدید بارشیں ہوئی ہیں جس سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔

Just sad 2 see my beloved city in such condition, politicians & govt officials, I hope your graves be flooded with the grey water entering peoples homes & streets - incapable people cannot do anything right.

Politically, socially, economically - complete ZERO

